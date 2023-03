Efteling gaat met de tijd mee: 'Lang weinig aandacht gehad voor inclusiviteit'

De Droomvlucht met elfjes in alle huidskleuren: vanaf vandaag is de vernieuwde attractie weer open. Eerder verdween de attractie Monsieur Cannibale al en ook Carnaval Festival onderging een metamorfose. Lange tijd had de Efteling geen aandacht voor diversiteit en inclusiviteit, maar nu staat het hoog op de agenda.

De Efteling voegde Monsieur Cannibale in 1988 toe aan het lijstje attracties, ruim dertig jaar nadat het park de deuren had geopend. Jong en oud draaiden rond in kookpotten die boven een knapperend vuurtje hingen. De hoofdrolspeler van de attractie was Monsieur Cannibale: een zwarte figuur met dikke lippen en een lepel door zijn neus die tussen handen en voeten een ijsje klemde. Op zijn knie zat een blond kokje die zich vasthield aan de lepel die in Cannibale's neus zit.

Henny Knoet ontwierp de attractie. In eerste instantie wilde hij autootjes om een verkeersagent laten draaien. Toch werd het een kannibalenthema, omdat dat beter paste bij het aangrenzende Carnaval Festival. Nog voordat de attractie werd gebouwd, ontving het discriminatiemeldpunt in Tilburg al klachten. De attractie zou een racistisch stereotype uitbeelden.

Ook in de jaren daarna was er kritiek op de attractie. Journalist Gisela Williams bezocht het park in 2014 en schreef daarover in The Wall Street Journal. Ze omschreef het pretpark als een "levensgroot sprookje met vintage draaimolens en betaalbare lekkernijen".

Maar ze plaatste ook een kanttekening. "De manier waarop mensen met een donkere huidskleur worden afgebeeld, is naar. Bij een draaimolen genaamd Monsieur Cannibale bijvoorbeeld droeg een enorme figuur een koksmuts op zijn hoofd en een lepel door zijn neusgaten - een racistische terugkeer naar de tijd van de Vereenigde Oostindische Compagnie."

De attractie Carnaval Festival na aanpassing van enkele omstreden Afrikaanse en Aziatische stereotypen. Foto: ANP

'Attractie past niet meer in deze tijd'

De Efteling ontving vooral in de laatste jaren klachten over Monsieur Cannibale, zegt Steven van Gils, woordvoerder van het pretpark, tegen NU.nl. In 2021 verwijderde het park de attractie.

"Mensen zijn zich steeds meer bewust van stereotypering en dat is bij ons niet anders", zegt Van Gils. "Wanneer een attractie toe is aan groot onderhoud beslissen we of de attractie nog past binnen de huidige tijdsgeest en bij de Efteling. Monsieur Cannibale hebben we toen vervangen door de nieuwe Sindbad de Zeeman-attractie."

Monsieur Cannibale is niet de eerste attractie die de Efteling aanpaste. In 2019 nam het park Carnaval Festival onder handen. Poppen met kroeshaar en neusringen en figuren met spleetogen en hazentanden verdwenen na 35 jaar.

Ook Droomvlucht aangepakt

Na Monsieur Cannibale en Carnaval Festival was het de beurt aan de Droomvlucht. De populaire attractie is sinds oktober gesloten voor groot onderhoud. Als de attractie zaterdag weer opengaat, hebben elf elfjes een andere huidskleur en een bijpassende haardracht gekregen.

Volgens Van Gils is dit een bewuste keuze in het kader van diversiteit en inclusiviteit. "We willen graag dat vooral de jonge kinderen zich kunnen inbeelden dat zij een elfje zijn. Daarom kiezen we voor verschillende elfjes waar alle kinderen zich in kunnen herkennen."

Zaterdag gaat de Droomvlucht weer open, dit keer met elfjes in alle huidskleuren. Foto: Efteling

'Diversiteit en inclusiviteit hebben nu wel onze aandacht'

Van Gils geeft toe dat de Efteling in het verleden te weinig rekening heeft gehouden met diversiteit en inclusiviteit. Nu staat het hoog op de agenda. Het park schakelt daarom externe adviseurs in om mee te denken. Ook bestaat er een interne werkgroep die verantwoordelijk is voor de inclusiviteit in het pretpark. In die werkgroep zitten bijvoorbeeld ontwerpers, maar ook onderzoekers die de tevredenheid van de pretparkgasten meten.