Stranger Things-toneelstuk gaat eind 2023 in première in Londen

Een op de populaire Netflix-serie Stranger Things gebaseerd toneelstuk wordt vanaf eind 2023 opgevoerd. De voorstelling Stranger Things: The First Shadow beleeft haar wereldpremière in het Phoenix Theatre in Londen.

Het theaterstuk is geschreven door Kate Trefry, die ook de schrijver en producent van de serie Stranger Things was.

De voorstelling gaat over een groep jongeren die te maken krijgt met bovennatuurlijke krachten en strijdt tegen het verwoestende parallelle universum Upside Down.

De regie van het toneelstuk is in handen van Stephen Daldry. Justin Martin is coregisseur. Ook bedenkers Matt en Ross Duffer van de Netflix-serie zijn bij het project betrokken, als creatief producenten.

De broers Duffer zijn opgetogen over de theatershow. "Kate Trefry heeft een toneelstuk geschreven dat verrassend, eng en oprecht is", zeggen ze in een verklaring. "We willen je dolgraag meer vertellen over het verhaal, maar doen dat niet - het is leuker om het zelf te ontdekken."