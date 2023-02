James Bond-boeken aangepast vanwege racistische passages

Nieuwe uitgaven van de James Bond-boeken worden aangepast vanwege racistische uitingen. Sommige passages worden volledig verwijderd, meldt The Telegraph. De nieuwste edities verschijnen vanaf april, vanwege de zeventigste verjaardag van het eerste boek.

Uitgever Ian Fleming Publications Ltd, die de rechten bezit, heeft de originele teksten laten beoordelen door een groep proeflezers. Naar aanleiding van die beoordeling zijn nieuwe versies tot stand gekomen, waarin ook een disclaimer wordt toegevoegd.

De uitgever laat weten zo dicht mogelijk bij de originele tekst en periode te willen blijven. Sommige afbeeldingen van zwarte mensen zijn aangepast of verwijderd.

Ook zijn de racistische termen die Fleming gebruikte om zwarte mensen mee aan te duiden, bijna volledig verwijderd. Deze worden vervangen door "zwarte persoon" of "zwarte man", of het zinsdeel wordt weggelaten. Ook wordt bijvoorbeeld de etniciteit van een barman in Thunderball in nieuwe edities weggelaten, evenals die van een butler in het boek Quantum of Solace.

Fleming gaf toen hij nog leefde al toestemming om erotische passages uit zijn werken te verwijderen of te censureren, en om racistische verwijzingen in Live and Let Die af te zwakken.

"In navolging van Ian hebben we de verschillende raciale termen in de boeken bekeken en een aantal woorden verwijderd of vervangen door termen die tegenwoordig meer gangbaar zijn", laat de uitgever weten. "We moedigen mensen aan de boeken zelf te lezen wanneer de nieuwe paperbacks in april verschijnen."