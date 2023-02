Maxime Meiland schrijft boek over ervaringen met seksueel misbruik

Maxime Meiland publiceert binnenkort een boek over het seksueel misbruik waar zij in het verleden mee te maken heeft gehad. Met het boek Maxime - misbruikt, ontspoord en nu.... gelukkig! hoopt ze jongeren die hetzelfde doormaken steun te geven.

De 27-jarige Meiland heeft ook weleens pogingen tot zelfdoding gedaan, maar haar dochter Claire heeft haar naar eigen zeggen gered. "Eigenlijk is Clairetje wel een beetje mijn redding geweest in het leven. Ik heb ook wel echt momenten gehad waarin ik dacht: dit komt niet meer goed, ik zie het niet meer zitten", zei Meiland, die samen met haar moeder Erica is te gast was in de talkshow.