Britse uitgeverij brengt ook Roald Dahl-boeken uit met onaangepaste teksten

Britten kunnen straks toch gewoon de boeken van Roald Dahl kopen met daarin de originele teksten van de auteur. Dat heeft uitgeverij Puffin besloten na de kritiek op aanpassingen van termen in de boeken die mogelijk beledigend zouden zijn. Lezers kunnen dan zelf kiezen aan welke versie ze de voorkeur geven, stelt de uitgever.

"We zien in dat het belangrijk is om de originele teksten van Dahl ook te bewaren", aldus Puffin.

Puffin kreeg afgelopen week te maken met een storm van kritiek toen duidelijk werd dat in populaire kinderboeken als Charlie and the Chocolate Factory en The BFG honderden passages zijn aangepast zodat "iedereen" ervan kan genieten.