Nederlandse uitgever wil boeken van Roald Dahl niet aanpassen

De Fontein, de Nederlandse uitgeverij van de boeken van Roald Dahl, is "vooralsnog niet van plan" om de teksten in zijn kinderboeken aan te passen. De uitgever kreeg dat verzoek van zijn Britse uitgeef-collega Puffin, die vindt dat er "beledigende" termen staan in de boeken van Dahl.

"Uitgeverij De Fontein is van mening dat de geest van het werk van Roald Dahl beschermd moet blijven. Om die reden worden zijn teksten vooralsnog niet aangepast", zegt Joris van de Leur, directeur-uitgever van De Fontein, in een verklaring gedeeld met NU.nl.

"De herziening van de teksten van Roald Dahl zijn uitsluitend bedoeld voor de Engelstalige boeken in Groot-Brittannië."

De Britse uitgeverij Puffin heeft honderden passages gewijzigd zodat "iedereen kan genieten" van het werk van Dahl. Zo is een personage in Charlie and the Chocolate Factory (Sjakie en de chocoladefabriek) niet langer "dik" maar "enorm", zijn Oempa Loempa's in datzelfde boek genderneutraal en wordt in The Twits (De Griezels) het vrouwelijke hoofdpersonage niet meer omschreven als "lelijk".

Puffin heeft de aanpassingen overlegd met de Roald Dahl Story Company, de erfgenamen van de Britse schrijver. Het is mogelijk dat zij contact opnemen met De Fontein om te bespreken of er alsnog wijzigingen moeten plaatsvinden in de Nederlandstalige versies van Dahls boeken.