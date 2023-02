Franse uitgever weigert 'beledigende' termen in boeken Roald Dahl aan te passen

De Franstalige versies van de kinderboeken van Roald Dahl worden niet aangepast. Dat laat een woordvoerder van uitgeverij Gallimard dinsdag weten aan het Franse persbureau AFP. Eerder werd bekend dat "beledigende" termen in de Engelse boeken van Dahl zijn veranderd of verwijderd.

De Britse uitgeverij Puffin heeft honderden passages gewijzigd zodat "iedereen kan genieten" van het werk van Dahl. Zo is een personage in Charlie and the Chocolate Factory (Sjakie en de chocoladefabriek) niet langer "dik" maar "enorm", zijn Oempa Loempa's in datzelfde boek genderneutraal en wordt in The Twits (De Griezels) het vrouwelijke hoofdpersonage niet meer omschreven als "lelijk".