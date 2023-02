Sonny Boy van Annejet van der Zijl staat centraal bij Nederland Leest

Sonny Boy van schrijver Annejet van der Zijl is dit jaar het boek dat centraal staat tijdens Nederland Leest. Die leesbevorderingsactie wordt gehouden in de maand november. Alle bibliotheken in Nederland besteden dan massaal aandacht aan het boek en proberen bezoekers aan te zetten de roman te gaan lezen.

De roman, die vertelt over de onmogelijke liefde tussen een Nederlandse vrouw en een Surinaamse man, zal bovendien massaal worden uitgedeeld aan bezoekers van de bibliotheken.

Ook krijgen veel middelbare scholieren een exemplaar van de roman. Het gaat in totaal om vele honderdduizenden exemplaren van Sonny Boy, maakte de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) maandag bekend.

CPNB-directeur Eveline Aendekerk maakte het nieuws bekend op het feest ter gelegenheid van het 25-jarig schrijverschap van Van der Zijl. De auteur is in november de ambassadeur van de actie, die voor de achttiende keer wordt georganiseerd.

Aendekerk vertelt dat het boek dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet aansluit bij een thema voor Nederland Leest. "Juist om het brede gesprek aan te kunnen gaan." Voor jongere scholieren wordt nog een ander boek gekozen, waarvan de titel later bekend wordt gemaakt.

Sonny Boy vertelt het waargebeurde liefdesverhaal van de Surinaamse immigrant Waldemar Nods en de zeventien jaar oudere Nederlandse vrouw Rika van der Lans. Het verhaal speelt zich af in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Er is al een filmbewerking gemaakt, met Ricky Koole en Sergio Hasselbaink in de hoofdrollen. In januari 2024 gaat een theaterbewerking van het stuk in première.