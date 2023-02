Manga-tekenaar, auteur en regisseur Leiji Matsumoto (85) overleden

De Japanse tekenaar, auteur en regisseur Leiji Matsumoto is op 85-jarige leeftijd overleden. Productiemaatschappij Toei maakte maandag bekend dat de invloedrijke artiest in het Manga-genre is overleden als gevolg van hartfalen.

Matsumoto maakte epische sciencefictionverhalen binnen de wereld van de manga (Japanse stripboeken) en anime (Japanse teken- en animatiefilms).

Cultwerken van zijn hand, zoals Space Battleship Yamato (buiten Japan beter bekend onder de titel Star Blazers), Captain Harlock en Galaxy Express 999, werden in de jaren zeventig en tachtig bewerkt tot tv-series en films die wereldwijd populair waren.

Matsumoto zag ook toe op de productie van de animatiefilms die het Franse elektroduo Daft Punk gebruikte als videoclips bij meerdere nummers, zoals de hit One More Time uit het jaar 2000.