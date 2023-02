Sculptuur Jeff Koons van 40.000 euro in scherven door onoplettende bezoeker

Een vrouw op een kunstbeurs in Miami heeft per ongeluk een beeld van de beroemde kunstenaar Jeff Koons omgestoten. De blauwe ballonhond heeft een waarde van omgerekend bijna 40.000 euro en brak volgens The New York Times in tientallen stukjes.

Een van de aanwezigen omschrijft het incident in de krant als een auto-ongeluk. Bezoekers zagen dat de vrouw het beeldje aanraakte, waarna het op de grond viel en brak. De scherven zijn opgeveegd en worden voorlopig bewaard in een doos.

De vrouw voelt zich erg schuldig, vertelt een woordvoerder van de galerie waar de ballonhond tentoongesteld werd. Een geluk bij een ongeluk: ze hoeft de kosten niet te betalen, want die worden gedekt door de verzekering.

Koons heeft duizenden ballonhonden gemaakt, variërend in grootte en kleur. De kleinere blauwe versie was onderdeel van een beperkte uitgave, waarvan er nu nog maar 798 over zijn. Daardoor is de zeldzaamheid toegenomen en de waarde gestegen. "Daar zijn de verzamelaars blij mee."