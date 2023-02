Spaanse politie vindt gestolen tekeningen van Salvador Dalí

De Catalaanse politie heeft honderd jaar oude tekeningen van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí teruggevonden. Dat maakte de politie vrijdag op een persconferentie bekend. De tekeningen werden in januari vorig jaar gestolen bij een inbraak in Barcelona.

De inbrekers werden al in mei 2022 opgepakt, maar de schilderijen werden volgens de krant El País niet in hun huizen gevonden. Via berichten op de telefoons van de verdachten ontdekte de politie de schilderijen in augustus in een opslagruimte.