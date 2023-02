Choreograaf die poep over recensent smeerde moet weg bij Staatstheater Hannover

Het Staatstheater Hannover heeft gebroken met balletdirecteur Marco Goecke, die vorige week hondenpoep in het gezicht van een recensent smeerde. Een woordvoerder van de kunstinstelling zegt dat de twee partijen dit samen overeen zijn gekomen. Goecke dient het lopende contract niet meer uit.

Het theater had zijn balletbaas al geschorst vanwege zijn aanval afgelopen weekeinde. Hij smeerde in een overvolle foyer hondenpoep op de Duitse recensente Wiebke Hüster. Zij schreef eerder dat een voorstelling van Goecke dodelijk vervelend was. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de actie van Goecke.

Het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag, waar de vijftigjarige Goecke vaste choreograaf is, kwam dinsdagavond met een reactie van Goecke zelf: "Ik ging veel te ver. Ik schrok van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daarmee valt het niet goed te praten."