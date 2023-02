NDT-choreograaf die criticus met hondenpop insmeerde zegt sorry

De choreograaf biedt ook zijn excuses aan NDT aan. Het gezelschap uit Den Haag laat ook weten het incident zeer te betreuren. "Dit handelen is in strijd met onze waarden die we als leidraad in al onze samenwerkingen hanteren. NDT hecht tevens veel waarde aan de journalistieke vrijheid van recensenten", laat de groep weten.

Afgelopen zaterdag besmeurde de choreograaf in de foyer van het Staatstheater Hannover recensent Wiebke Hüster van Frankfurter Allgemeine Zeitung. Goecke had al eens eerder gezegd dat zij nare en persoonlijke kritieken over hem had geschreven. Hij zou zaterdag een drol van zijn teckel hebben gebruikt vanwege kritiek op zijn productie In the Dutch Mountains. Die is onlangs in Den Haag in première gegaan.