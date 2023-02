Choreograaf die criticus met poep besmeurde: 'Absoluut geen geweldige keuze'

Choreograaf Marco Goecke, die zaterdag in Hannover hondenpoep in het gezicht van een recensent heeft gesmeerd , noemt die actie nu "absoluut geen geweldige keuze". Dat heeft de vijftigjarige Duitser gezegd in een interview met de regionale omroep NDR . Hij heeft niet zijn excuses aangeboden.

Wel zei de choreograaf te begrijpen dat "de samenleving niet accepteert dat hij zijn toevlucht neemt tot zulke middelen".

"Als iemand die zelf ook nooit zoiets gedaan heeft, ben ik uiteraard een beetje geschrokken van mezelf", vertelde Goecke, die ook de vaste choreograaf is van het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag. Maar ook zijn "persoon, werk en bedrijf zijn door de jaren heen besmeurd", benadrukte hij.

Afgelopen zaterdag besmeurde de choreograaf in de foyer van het Staatstheater Hannover recensent Wiebke Hüster van Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Goecke gebruikte een drol van zijn teckel

Goecke had al eens eerder gezegd dat zij nare en persoonlijke kritieken over hem had geschreven. Hij zou zaterdag een drol van zijn teckel hebben gebruikt vanwege kritiek op zijn productie In the Dutch Mountains. Die is onlangs in Den Haag in première gegaan.

Hüster heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt of er sprake is van mishandeling en belediging. Het theater in Hannover heeft hem geschorst. Hij mag voorlopig ook niet meer in het gebouw van het operahuis komen.

Of Goecke aan het Nederlandse danstheater verbonden blijft, is niet duidelijk. Het NDT heeft nog niet met Goecke gesproken.

Het NDT liet maandag wel weten de actie van Goecke "ten zeerste te betreuren". "Marco Goecke heeft de persoonlijke integriteit van de betrokkene geschonden. Dit handelen is in strijd met onze waarden die we als leidraad in al onze samenwerkingen hanteren", schrijft de directie van het Nederlandse dansgezelschap.