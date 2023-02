Choreograaf die met Nederlands Dans Theater werkt smeert poep op criticus

De Duitse choreograaf Marco Goecke is in opspraak geraakt doordat hij uit woede poep in het gezicht van een criticus heeft gesmeerd. Dat melden Duitse media maandag. De vijftigjarige Goecke werkt in Nederland samen met het Nederlands Dans Theater.

De criticus, Wiebke Hüster, liet zich vorige week in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisch uit over een nieuwe show van Goecke. Het stuk In The Dutch Mountains was volgens haar "slaapverwekkend en gek gemaakt".

Die voorstelling wordt ook door het Nederlands Dans Theater uitgevoerd. Het werk is gebaseerd op een roman van Cees Nooteboom en het gelijknamige nummer van de Nederlandse band Nits uit 1987.

Met de voorstelling wilde Goecke zijn "sterke artistieke connecties met Nederland" weergeven. Het kon wel op een maximale score rekenen van Trouw-recensenten.

Maar Hüster was dus minder enthousiast. Bij een première in grensstaat Nedersaksen kwamen de twee elkaar zaterdag in de pauze tegen. Een woedende Goecke zou gedreigd hebben om haar uit zijn theaterzalen te verbannen en verweet haar dat zij er mede voor heeft gezorgd dat er minder tickets werden verkocht.

Vervolgens haalde Goecke een zak met hondenpoep uit zijn zak en begon hij dat in het gezicht van Hüster te smeren. De criticus heeft aangifte gedaan tegen de choreograaf.

Staatstheater biedt excuses aan

Het Staatstheater in Hannover heeft zijn excuses aangeboden voor het incident. Ook is Goecke per direct voor onbepaalde tijd geschorst. "Hij heeft ons werk en onze naam veel schade toegebracht", schrijft het theater in een verklaring. Goecke heeft naar verluidt enkele dagen gekregen om zijn gedrag te verklaren. Hij zou zijn excuses al hebben aangeboden aan Hüster.