Auteurs en uitgevers steunen Pim Lammers zaterdag met advertentie in kranten

Auteurs en uitgevers betuigen zaterdag hun steun aan Pim Lammers met een paginagrote advertentie in landelijke kranten. De advertentie is door zeker tweeduizend mensen uit het vak ondertekend.

"De aanvallen volgden op een kort verhaal dat Lammers in 2015 voor volwassenen schreef. Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers zijn onaanvaardbaar, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Wij vinden het niet acceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd", staalt in de advertentie te lezen.