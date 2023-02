Meisje met de parel maar tijdelijk te zien bij Vermeer-tentoonstelling Rijksmuseum

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Meisje met de parel, een van de bekendste schilderijen van Johannes Vermeer, zal maar tot en met 30 maart te zien zijn in het Amsterdamse Rijksmuseum. De grote Vermeer-tentoonstelling, die voor het eerst 28 kunstwerken van de schilder bij elkaar brengt, is van vrijdag 10 februari tot en met 4 juni te zien.

Nooit eerder was er voorafgaand aan de opening zo veel belangstelling voor een tentoonstelling in het Rijksmuseum. Op de website van het museum is te lezen dat er al meer dan 200.000 tickets zijn verkocht.