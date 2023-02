Werk Pim Lammers krijgt komende week prominente plek in boekwinkels

Nederlandse boekwinkels en bibliotheken gaan de komende week het werk van schrijver Pim Lammers onder de aandacht van het publiek brengen. Ze doen dit bijvoorbeeld door zijn werk op een prominente plek te etaleren en posters met zijn gedichten op te hangen.

De directe aanleiding is de herdruk van Lammers' dichtbundel Ik denk dat ik ontvoerd ben. De vraag naar het boek is sterk toegenomen sinds Lammers zich zaterdag terugtrok als schrijver van het gedicht van de Kinderboekenweek. Hij besloot daartoe omdat hij doodsbedreigingen ontving vanwege een verhaal dat hij in 2015 voor volwassenen schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer.