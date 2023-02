Moeder (91) die veel figureerde in werk van Marcel van Roosmalen overleden

Paula van Roosmalen-Breekelmans, de moeder van Marcel van Roosmalen, is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat deelt de schrijver in zijn column voor NRC . De columnist schreef in zijn columns vaak over zijn moeder met dementie. Ook schreef hij het boek Mijn legendarische moeder overleeft alles - Corona, dementie, eenzame opsluiting en andere ellende.

"Omringd door foto's van ouders, kinderen en kleinkinderen is ze dan eindelijk ingeslapen", schrijft Van Roosmalen dinsdag. "Haar laatste woorden sprak ze een paar weken geleden tussen twee lepels pap. 'Het hoeft niet meer.'"

"De dood was voor haar inmiddels een vriend die om de haverklap z'n bezoek aankondigt, maar er kwam altijd wat tussen." Hij "gunde haar de dood", vervolgt de columnist. "Ik geloof dat ik opgelucht was toen ik het nieuws vernam. Maar oog in oog met de realiteit (...) overviel het gemis me toch."