Allard Pierson onderzoekt welke museumstukken illegaal zijn verkregen

Het Amsterdamse Allard Pierson Museum in Amsterdam gaat onderzoeken welke stukken van de archeologische collecties illegaal in hun bezit zijn gekomen. Over veel van de circa 19.000 voorwerpen is nu weinig of geen informatie over de herkomst bekend.

De aanleiding voor het onderzoek, dat dit jaar start en tot 2027 duurt, zijn verzoeken uit Italië om een aantal archeologische voorwerpen terug te geven.

"Het Allard Pierson voelt zich verantwoordelijk om illegale handel in en geweld tegen oudheidkundige objecten te bestrijden en wil meedoen aan het maatschappelijke debat over eigenaarschap van erfgoed", zegt directeur Els van der Plas.

Dat van een deel van de voorwerpen de herkomst (deels) onbekend is, betekent niet automatisch dat het illegale voorwerpen zijn, zo benadrukt het museum. "Het betekent dat er in het verleden niet aantoonbaar is vastgesteld hoe en wanneer deze voorwerpen het land van oorsprong hebben verlaten en onder welke omstandigheden."