Schrijver Pim Lammers wordt met de dood bedreigd: wat staat er in het verhaal?

Pim Lammers wordt met de dood bedreigd en daarom trok hij zich dit weekend terug als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht. De bedreigingen kwamen naar aanleiding van verhalen die hij jaren eerder schreef voor volwassenen. Een van die verhalen gaat over een seksuele relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer.

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek (CPNB) koos Lammers als auteur van het gedicht omdat hij kinderboeken schrijft over kinderen die zichzelf kunnen zijn. Zo maakte hij het boek Het Lammetje dat een varken is. Dat boek maakte hem de jongste winnaar ooit van een Zilveren Griffel.

De ophef die voor dit weekend ontstond ging niet over één van de verhalen die hij voor kinderen schreef. Lammers schreef Trainer in 2015, voor een literair tijdschrift. In het verhaal schrijft hij over grooming: een proces waarbij een volwassene het vertrouwen wint van een jonger persoon met als doel seksueel misbruik. Het verhaal gaat over een minderjarige voetballer, die een seksuele ervaring heeft met zijn volwassen trainer. Het verhaal is gebaseerd op ervaringen van een kennis van Lammers.

Nadat bekendgemaakt werd dat Lammers het gedicht voor de Kinderboekenweek zou schrijven, dook het verhaal opnieuw op. De christelijke actiegroep Gezin in Gevaar startte een petitie omdat Lammers een "pedofilie-schrijver" zou zijn en Wybren van Haga stelde Kamervragen omdat het verhaal "kindermisbruik verheerlijkt". Ook bekende Nederlanders met een grote achterban zoals Monique Smit, Kim Feenstra en Monique Westenberg spraken zich negatief uit over Lammers en zijn rol in de Kinderboekenweek.

"De beschuldigingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan", aldus Lammers dit weekend. "De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken." Hij voegde eraan toe dat een gedicht schrijven hem geen doodsbedreigingen waard zijn.

CPNB blijft Lammers steunen

De organisatie Free a Girl riep de CPNB op om Lammers geen rol meer te geven tijdens de Kinderboekenweek. "Free a Girl veroordeelt de beslissing van de CPNB om een auteur een platform te geven tijdens de Kinderboekenweek die eerder een verheerlijkende boodschap over pedofilie heeft verspreid, ongeacht de context of de periode waarin dit gebeurde."

CPNB verdedigde de keuze voor Lammers. "Het is de CPNB bekend dat Lammers naast kinderboeken ook voor volwassenen schrijft. Het betreft hier verhalen die ook in literaire tijdschriften zijn afgedrukt en die soms schokken en schuren. Zoals het verhaal, over een jongen en zijn trainer, waarover nu commotie is ontstaan. Hij schreef dit verhaal in 2015, geruime tijd voor zijn eerste kinderboek verscheen, en hij betrekt het op geen enkele manier in zijn werk voor kinderen."

Nadat Lammers besloot zich terug te trekken als dichter voor de Kinderboekenweek, bleef de CPNB hem steunen. "We hebben met grote verontwaardiging en ontzetting kennisgenomen van de bedreigingen en vinden het verschrikkelijk dat een auteur aangevallen wordt. De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs."

Rutte veroordeelt doodsbedreigingen richting Lammers

Ook Premier Mark Rutte veroordeelde zondag op Twitter de doodsbedreigingen aan het adres van Lammers. "Het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaardbaar", aldus Rutte. Ook staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) liet weten dat "doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars en makers onacceptabel zijn. Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt."

Verschillende auteurs waaronder Roxane van Iperen en Heleen van Royen steunen Lammers. Ook vanuit organisaties zoals De Taalunie en schrijversvereniging PEN Nederland is er steun voor de schrijver. Kinderboekenauteur Jacques Vriens laat in een interview met NOS Radio 1 Journaal weten het "heel erg te vinden dat Pim zo belaagd en bedreigd wordt". "Natuurlijk mogen mensen zich storen aan de teksten van Lammers. Maar dan moet je dat met argumenten benoemen", zegt Vriens. Het opkomen voor zijn collega leverde Vriens ook doodsbedreigingen op.