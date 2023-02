Actrice Viola Davis is achttiende persoon met EGOT-status na winnen Grammy

Actrice Viola Davis heeft zondagavond de zogeheten EGOT-status bereikt door een Grammy te winnen. Dat wil zeggen dat ze nu alle vier de grote entertainmentprijzen in de Verenigde Staten heeft gewonnen: een Oscar, Emmy, Grammy en Tony.

Davis won in 2016 een Oscar voor haar bijrol in de film Fences. Ze had toen al twee Tony's in de kast staan voor theaterrollen. Een jaar voor haar Oscar-winst pakte ze bovendien een Emmy voor beste actrice in de serie How To Get Away With Murder.