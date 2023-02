Staatssecretaris Uslu noemt doodsbedreigingen aan schrijvers onacceptabel

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) zegt zondag dat doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers en kunstenaars onacceptabel zijn. Ze reageert daarmee op de kwestie rond Pim Lammers, die zich zaterdag terugtrok als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht 2023.

Lammers schreef in 2015 over de relatie tussen een tienerjongen en zijn voetbaltrainer. Op sociale media werden de afgelopen dagen stukken uit dit literaire verhaal voor volwassenen gedeeld.

Het leidde tot veel boze reacties en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van de bekroonde auteur. Hem werd verweten een "pedofilieactivist" te zijn. De christelijke actiegroep Gezin in gevaar startte een petitie en Wybren van Haga stelde Kamervragen. Daarop trok Lammers zich terug als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht.

Uslu spreekt haar afschuw uit over de situatie. "Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt; het gemak waarmee mensen vanachter hun scherm aanklager en rechter spelen, is zorgelijk en schadelijk", schrijft ze op Twitter.

CPNB: 'Literaire vrijheid onder extreme druk'

Boekenkoepel CPNB liet zaterdag al weten "met grote verontwaardiging en ontzetting" kennis te hebben genomen van de bedreigingen aan het adres van Lammers. "We vinden het verschrikkelijk dat een auteur aangevallen wordt. De literaire vrijheid staat hier onder extreme, en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs."

Lammers zelf zei zaterdag dat een gedicht schrijven hem geen doodsbedreigingen waard is. Hij noemde de aantijgingen "pertinent onwaar" en deed aangifte.

Lammers was in 2018 de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit. Hij ontving de prijs voor zijn prentenboek Het lammetje dat een varken is.

