Spaanse modeontwerper Paco Rabanne op 88-jarige leeftijd overleden

Paco Rabanne, de Spaanse modeontwerper die ook bekend is van zijn vele parfums, is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat melden naasten van Rabanne aan de Spaanse site Publico

Francisco Rabaneda y Cuervo, zoals Rabanne in het echt heet, overleed in de Franse plaats Portsall. Daar woonde hij al sinds zijn jeugd. Zijn ouders besloten in 1936 uit Spanje te vluchten toen daar een burgeroorlog uitbrak.

"Zijn rebellerende geest onderscheidde hem van andere ontwerpers", laat José Manuel namens het modehuis weten. "Er is maar één Rabanne. Hij had een enorme invloed op tijdloze mode. En dat zal blijven voortleven in het modehuis dat zijn naam draagt."

Rabanne begon als ontwerper voor bekende merken als Christian Dior en Givenchy. In de jaren zestig startte hij zijn eigen modehuis. Rabanne liet zich vooral inspireren door de ruimtevaart en stond bekend om de ongewone materiaalkeuzes voor zijn ontwerpen. Zo verwerkte hij metaal en plastic in jurken. Daarnaast creëerde hij diverse parfums.

Rabanne stond bekend om zijn ontwerpen van metallic mini-jurkjes. Dit ontwerp van tweekleurig aluminium was geïnspireerd op Jane Fonda in de scifi-film Barbarella.

Rabanne werd geïnspireerd door muzen Mia Farrow en Audrey Hepburn

De ontwerper werd ook regelmatig gevraagd om kleding voor films te ontwerpen. Zo werkte hij mee aan de films Barbarella en Two for the Road. Rabanne had bekende muzen als Mia Farrow, Audrey Hepburn en Jane Fonda, die regelmatig rode lopers in een Rabanne-jurk betraden.