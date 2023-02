Slavernijtentoonstelling van Rijksmuseum verhuist naar hoofdkantoor VN

De tentoonstelling Slavernij die in de zomer van 2021 te zien was in het Rijksmuseum gaat binnenkort naar het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Een speciale versie van de tentoonstelling is daar van 27 februari tot en met 30 maart te zien in de openbare entreehal.

De expositie die in Nederland bijna 80.000 bezoekers trok, werd destijds geopend door koning Willem-Alexander. De tentoonstelling vertelde waargebeurde verhalen van mensen die tot slaaf waren gemaakt, slavenhouder waren of als slaafgemaakte naar Nederland zijn gehaald. Het was de eerste keer dat het museum een tentoonstelling over dat deel van het koloniale verleden samenstelde.

"De erkenning van de impact die slavernij heeft gehad op de wereldgeschiedenis en nog steeds heeft, is van groot belang. Daarom zijn we de Verenigde Naties er zeer dankbaar voor dat ze er middels deze tentoonstelling aandacht voor vragen", zegt museumdirecteur Taco Dibbits.

De tentoonstelling, die uit meerdere inzendingen werd gekozen door de VN, krijgt in New York de naam Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery. Tien persoonlijke verhalen uit de oorspronkelijke expositie worden getoond rond één object uit de Rijksmuseum-collectie: een voetboei waarin meerdere mensen konden worden vastgeketend.