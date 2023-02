Quentin Tarantino komt naar Carré om te vertellen over zijn liefde voor film

Quentin Tarantino komt op zondag 2 april naar Nederland om zijn boek en non-fictiedebuut Cinema Speculation te promoten. De Amerikaanse filmmaker deelt dan in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam zijn liefde voor films met het aanwezige publiek.

Tarantino vertelt tijdens het event onder meer over in zijn ogen belangrijke Amerikaanse films uit de jaren zeventig. Ook leest de 59-jarige regisseur een stuk voor uit zijn nieuwe boek.

In Cinema Speculation vertelt Tarantino over de films die hij vijftig jaar geleden als kind voor het eerst in de bioscoop zag.

De Amerikaanse regisseur is onder meer bekend van films als Reservoir Dogs, Pulp Fiction, de Kill Bill-reeks, Django Unchained en Once Upon a Time In... Hollywood. In totaal werd Tarantino voor zijn films genomineerd voor vijf Golden Globes, tien BAFTA's en tien Oscars.