Vertalingen van Engelstalige boeken werden in 2022 verreweg het best verkocht

Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens was in 2022 het bestverkochte boek in Nederland. De van oorsprong Engelstalige roman wordt gevolgd door twee andere Nederlandse vertalingen. De cijfers bevestigen een trend die Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek al eerder signaleerde

Van Daar waar de rivierkreeften zingen werden vorig jaar in totaal 212.000 exemplaren verkocht. Het boek werd ook nog eens 29.000 keer uitgeleend. Daarmee topt het boek zowel de lijst met de bestverkochte titels als de lijst met de meest uitgeleende titels.

Een jaar eerder stond de roman uit 2020 nog op de 36e plek van de lijst met de bestverkochte boeken. Het boek werd dit jaar verfilmd en Where the Crawdads Sing was ook in de Nederlandse bioscopen te zien.

De geheimen van de kostschool van Lucinda Riley is 128.000 keer over de toonbank gegaan en is daarmee het op een na bestverkochte boek van vorig jaar. De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy completeert de top drie met 120.000 verkochte exemplaren. Dit boek, dat wordt omschreven als "een fabel voor jong en oud", was in 2021 ook al in de top drie te vinden. Toen stond het op de tweede plaats.

De helft van de top tien van de bestverkochte boeken in 2022 was van oorsprong niet-Nederlandstalig. Maar als we uitzoomen naar de top honderd, kantelt de schaal: oorspronkelijk Nederlandstalige boeken staan 53 keer op de lijst. Een jaar eerder ging het nog om 46 titels.

De Tijdmachine van Rutger Vink en Thomas van Grinsven is het bestverkochte Nederlandse boek. Het is onduidelijk hoeveel exemplaren er precies van het kinderboek werden verkocht, maar dat aantal ligt ergens tussen de 75.000 en 100.000. Het boek staat daarmee op de vierde plek van de lijst en is het hoogst genoteerde kinderboek.

Aanbevolen artikelen