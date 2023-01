Duivelsverzen-auteur Salman Rushdie brengt half jaar na aanslag nieuw boek uit

Salman Rushdie brengt ongeveer zes maanden na de aanslag op zijn leven een nieuw boek uit. Victoriestad verschijnt op 7 februari. De schrijver wil volgens The New York Times ook een boodschap meegeven in het boek: "Woorden zijn de enige overwinnaars."

Het is het eerste boek van de Brits-Indiase schrijver na de aanslag op zijn leven in augustus. Rushdie werd toen vlak voor een lezing in het Amerikaanse Chautauqua ernstig verwond door een man met een mes. Een paar maanden na de aanslag liet zijn literair agent Andrew Wylie weten dat Rushdie aan één oog blind is en een van zijn handen niet meer kan gebruiken.

De 75-jarige Rushdie is vooral bekend van zijn omstreden roman De duivelsverzen. Het werk leidde tot enorme woede onder moslims. Zij vonden dat Rushdie de profeet Mohammed had beledigd, omdat de profeet in het boek menselijke zwakheden heeft. Na de publicatie volgden talloze doodsbedreigingen en verschillende moordpogingen op de schrijver.

Zijn nieuwe werk Victoriestad gaat over de negenjarige Pampa Kampana, die met behulp van de krachten van een godin een rol speelt in de opkomst van de grote stad Bisnaga: het wereldwonder.

Volgens romanschrijver Colum McCann, die ook een goede vriend van Rushdie is, schuilt er een diepzinnige boodschap in het boek Victoriestad. "De boodschap van Rushdie is dat je iemand het vertellen van verhalen nooit kunt ontnemen. Zelfs als we de dood voor ogen hebben, is storytelling de enige waarde die we hebben", zegt McCann.

