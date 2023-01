Nationaal Theaterweekend krijgt voor het eerst een jongereneditie

Het Nationaal Theaterweekend krijgt in oktober van dit jaar voor het eerst een editie voor jongeren, maakte Albert Verlinde donderdag namens het Nationaal Theaterfonds bekend in het tv-programma Goedemorgen Nederland

In de herfstvakantie volgt voor het eerst een kindertheaterweek, vertelde Verlinde. "Theaters en jeugdtheaterproducenten nodigen in oktober een week lang kids uit om voor een speciale lage prijs naar het theater te gaan."

Het is volgens Verlinde belangrijk dat jongeren duidelijk wordt gemaakt hoe leuk, bijzonder en waardevol podiumkunsten zijn. "Je moet aan de basis beginnen om ervoor te zorgen dat jongeren worden besmet met het theatervirus. Maak die drempel zo laag mogelijk, dan hebben zij daar een leven lang plezier van. En het is hard nodig: als we niet uitkijken, zitten er in de toekomst alleen nog maar ouderen in de zalen."