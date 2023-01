Fysieke boekwinkels maken inhaalslag, Nederlandstalige boeken minder in trek

In 2022 werden weer wat meer boeken verkocht, meldt Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag. Er vlogen meer anderstalige boeken over de toonbank. Nederlandse boeken vonden juist minder gretig aftrek.

In totaal zijn er 43 miljoen boeken verkocht, 0,4 procent meer dan in 2021. De marktomzet groeide met 2,7 procent. De groei is alleen te danken aan anderstalige boeken. Eén op de vijf verkochte boeken is anderstalig, bijvoorbeeld Engels.

Er werden 3 procent minder Nederlandse boeken verkocht dan een jaar eerder. De laatste keer dat de verkoop van Nederlandstalige boeken daalde was in 2019, maar toen waren er in de gehele boekenmarkt kelderende cijfers te bespeuren. Volgens het CPNB is de daling terug te zien in alle genres, maar vooral in het genre fictie. In 2022 werden vergeleken met een jaar eerder 10 procent minder Nederlandstalige fictieve boeken verkocht.

Fysieke boekenhandels hadden het de afgelopen jaren zwaar vanwege de coronacrisis. Vaak moesten de winkels sluiten of mochten mensen alleen boeken afhalen. Dat zorgde voor een financiële klap. Maar vorig jaar werd een inhaalslag gemaakt: fysieke winkels verkochten 16 procent meer boeken dan in 2021. Dat is 2 procent lager dan het niveau van vóór corona.

Online verkoopkanalen als webwinkels zagen de afzet wel dalen. Vergeleken met 2021 werden 12 procent minder boeken verkocht. De bibliotheken daarentegen deden goede zaken. Er werden 51 miljoen boeken en luisterboeken uitgeleend, een stijging van 34 procent ten opzichte van 2021. Maar daarmee is het niveau van vóór corona nog niet bereikt. In 2019 werden ongeveer 56 miljoen (luister)boeken uitgeleend.

