Erfgenamen van eigenaren Picasso-schilderij eisen werk terug van Guggenheim

Erfgenamen van een Joodse familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland is gevlucht, eisen een werk van Pablo Picasso terug van het Guggenheim Museum in New York. Ze menen dat het schilderij eigendom is van hun familie en willen daarom een rechtszaak beginnen.

Het schilderij La repasseuse (De strijkster) werd in 1938 voor ongeveer 1.500 euro verkocht. De erfgenamen zeggen dat hun (over)grootouders zich genoodzaakt zagen het werk te verkopen, omdat zij moesten vluchten voor de nazi's.

Inmiddels zou het schilderij tussen de 100 en 200 miljoen euro waard zijn. Het is te zien in het Guggenheim in New York, maar de erfgenamen willen het kunstwerk nu terug.

De familie nam al in 2017 contact op met het Guggenheim, maar het museum weigerde het werk terug te geven. "Het is onacceptabel dat het museum hier nog steeds van profiteert", stellen de erfgenamen.

Maar het museum zegt eerder contact te hebben opgenomen met de zoon van de oorspronkelijke eigenaren. Die hoefde het werk volgens het Guggenheim niet terug.

