Madonna verzocht om verloren schilderij uit te lenen aan Franse stad Amiens

De gemeente Amiens heeft Madonna gevraagd een schilderij uit te lenen. Dit verzoek doet de burgemeester van de Franse stad in een video, waarin zij ook uitlegt waarom de superster om het kunstwerk verzocht wordt.

Het gaat om het negentiende-eeuwse schilderij Diana en Endymion van Jérôme-Martin Langlois. Volgens burgemeester Brigitte Fouré is dit werk voor de Eerste Wereldoorlog door het Louvre geleend aan het Musée de Picardie in Amiens. Daar was het tot 1988 te zien. Daarna is het kunstwerk verdwenen.

Madonna kocht het schilderij, of een kopie daarvan, in 1989 voor 1,3 miljoen dollar op een veiling. Toen de zangeres in 2015 haar huis liet fotograferen voor een reportage, merkten kunstkenners het verdwenen schilderij op de foto's op.

"Uiteraard betwisten we op geen enkele manier de legale manier waarop je aan dit werk bent gekomen", is Fourés boodschap aan Madonna op Facebook. Daarna vraagt ze of de zangeres het kunstwerk in 2028 aan haar stad wil lenen. Amiens hoopt in dat jaar de culturele hoofdstad van Europa te zijn.

"Ik ben er niet zeker van dat dit het oorspronkelijke werk is", zegt de burgemeester ook. "Maar het lijkt er sterk op. En ik zou het mooi vinden als de inwoners van Amiens het weer kunnen zien."

Madonna, die eind dit jaar voor een concert naar Amsterdam komt, heeft nog niet op het verzoek gereageerd.

