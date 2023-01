Prins Harry staat bovenaan de lijst met bestverkochte boeken in Nederland

Het boek Spare van Prins Harry is momenteel de bestverkochte titel in Nederland. De biografie, die in Nederland onder de titel Reserve uitgebracht is, staat bovenaan de Bestseller-lijst van boekenkoepel CPNB.

Hoeveel exemplaren in Nederland zijn verkocht, is niet duidelijk. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de samensteller van de lijst met bestverkochte Nederlandse boeken, laat weten dat alleen de uitgeverijen zelf daar uitspraken over kunnen doen. Een woordvoerder van Overamstel Uitgevers zegt dergelijke cijfers nooit te delen.

Ook in de Britse bestsellerlijst staat het vorige week verschenen boek op de eerste plek. Spare is in het Verenigd Koninkrijk het snelst verkopende non-fictieboek ooit.

Prins Harry's memoires hebben in de eerste week ook een record gevestigd. In de eerste zeven dagen zijn ruim 467.000 fysieke exemplaren van het boek verkocht, meldde Nielsen BookData dinsdag. Eerder liet uitgeverij Penguin Random House al weten dat op de eerste dag 1,4 miljoen exemplaren zijn verkocht in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

De memoires van de prins zijn in de afgelopen weken veelvuldig besproken in de media. Prins Harry heeft het in zijn boek over zijn ervaringen binnen de Britse koninklijke familie en de verslechterde band met zijn broer prins William en vader koning Charles. Ook schrijft de prins over zijn ontmaagding en hoe hij experimenteerde met drugs. Verder onthult Harry dat hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 leden van de Taliban heeft gedood.

2:31 Afspelen knop Prins Harry bezorgt royals pittige start van 2023: 'Nog niet zo erg geweest'

