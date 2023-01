Dieuwertje Blok spreekt op 4 mei bij Nationale Herdenking op de Dam

Tv- en radiopresentator Dieuwertje Blok spreekt op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Dat maakte de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Wim van de Donk, bekend in een interview met journalist Leonard Ornstein.

Schrijver Marcel Möring houdt voorafgaand aan de toespraak van Blok de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op 5 mei geeft voormalig Europese Raad-voorzitter en oud-premier van België Herman Van Rompuy een lezing in Zwolle in Overijssel, dit jaar de gastprovincie van de nationale viering van de bevrijding.

Nationaal Comité 4 en 5 mei-voorzitter Van de Donk pleit voor een nationale vrije dag op 5 mei. Nu is die datum elke vijf jaar een officiële vrije dag. De voorzitter zegt dat hij daarover in gesprek is met werkgeversorganisaties en het kabinet. "Het feit dat wij in vrijheid en democratie kunnen leven met elkaar, is iets wat misschien urgenter is dan veel mensen zich realiseren."