Stefano Keizers wil niet meer optreden: 'Ik stop er voor eeuwig mee'

Stefano Keizers denkt dat hij na zijn huidige tour niet terugkeert op het podium. In gesprek met NU.nl vertelt de komiek dat hij niet meer blij wordt van zijn theaterwerk en dat hij zich liever richt op het acteren.

Op 11 maart speelt Keizers zijn laatste show van zijn huidige tour, getiteld Hans Teeuwen. Hierin vertelt de kleinkunstenaar al dat hij alle aandacht beu is en dat hij zichzelf opnieuw wil uitvinden. Hij neemt daarom afscheid van zijn alias. Keizers is namelijk niet zijn echte naam: eigenlijk heet de komiek Gover Meit.

In de voorstelling benoemt hij de onzekerheid die hij voelt door de bekendheid die kleeft aan de naam Stefano Keizers. Een gevoel dat ook kwam opzetten bij de opnames van het Amazon-programma LOL. Daarin neemt hij het op tegen collega-komieken. Ze moeten elkaar aan het lachen maken, maar de opdracht is juist om niet te lachen - zelfs geen kleine grijns.

"Het is het moeilijkste spel dat ik ooit heb gespeeld", vertelt Keizers. "Een uitputtingsslag die nergens anders mee te vergelijken is. Je zit bijna tien uur in dat huis. Als je dan niet mag lachen en niemand lacht om jou: daar word je niet vrolijk van. En het maakte me onzeker. Het programma is een soort marteling voor comedians. Zij leven ervoor om een lach te ontvangen van een ander."