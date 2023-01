Uslu geeft NPO 5 miljoen euro om cultuuraanbod uit te breiden

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) heeft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 5 miljoen euro extra gegeven om meer cultuurprogramma's te maken. Het belangrijkste doel van de nieuwe programma's is om mensen na de coronajaren weer te laten terugkeren naar onder andere theaters, musea en bioscopen, meldt de NPO vrijdag.

De cultuursector is nauw betrokken bij het nieuwe cultuurplan van de NPO, zegt NPO-genremanager Stephan Alspeer. Hij is bij de omroep verantwoordelijk voor cultuur en amusement. "We hebben met vertegenwoordigers uit de cultuursector gesproken om te peilen waar op dit moment behoefte aan is. We zien de voorstellen van omroepen en buitenproducenten graag tegemoet", zegt hij.