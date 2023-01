Mees Kees-musical met Merijn Oerlemans krijgt première in januari

De musicalversie van Mees Kees komt eind 2023 naar de Nederlandse theaters. De voorstelling, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks, toert vanaf 14 januari door Nederland. Acteur Merijn Oerlemans gaat de titelrol vertolken. Dat heeft theaterbedrijf STENT Producties vrijdag gemeld.

De musical heet Mees Kees op Kamp, net als het tweede deel in de filmreeks. Meester Kees gaat met zijn klas op kamp naar de duinen. Rectrix Dreus wil dat het vooral een leerzame week wordt en geeft Kees daarom een dichtgetimmerd werkplan mee.

Oerlemans was de afgelopen jaren te zien in jeugdmusicals als Kruistocht in Spijkerbroek, Koning van Katoren en Willem Junior. De voorstelling was al eerder aangekondigd, maar de tournee werd een seizoen uitgesteld. Het is nog niet zeker of Mylène D'Anjou, die eerder was aangekondigd als Dreus, deze rol inderdaad gaat vertolken.

De volledige cast van de musical wordt in een later stadium bekendgemaakt. Kinderen tussen de negen en veertien jaar kunnen zich vanaf vrijdag aanmelden voor audities, via STENT Casting.

Eerder werden er al vijf succesvolle speelfilms gemaakt over de lieve maar onervaren basisschoolleraar. Schrijfster Mirjam Oldenhave is, net als bij de films, nauw betrokken bij de productie. De première is op 14 januari 2024 in Schouwburg Het Park in Hoorn. De kaartverkoop in een aantal theaters is vrijdag van start gegaan.

