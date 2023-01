Riverdance-danser en -oprichter Michael Flatley lijdt aan agressieve kanker

Volksdanser Michael Flatley, bekend van de dansshows Riverdance en Lord of the Dance, heeft een "agressieve vorm" van kanker. De 64-jarige Ier is geopereerd, laat een woordvoerder woensdag weten aan diverse buitenlandse media

Flatley is aan het herstellen. "We doen op dit moment geen verdere mededelingen. We vragen jullie alleen om steun en om voor hem te bidden", aldus zijn woordvoerder.

De danser werd in de jaren negentig bekend met zijn theatershow Riverdance, waarbij hij een traditionele Ierse stepdance opvoerde. Dit is een dans waarbij de benen snel bewegen, maar het lijf en armen blijven onbeweeglijk.

In 1994 verzorgde Flatley een show tijdens de pauze van het Eurovisie Songfestival in Dublin. Hij toerde jarenlang de wereld over met zijn dansshows. In 2016 ging hij met pensioen vanwege lichamelijke klachten.

Aanbevolen artikelen