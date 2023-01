Man bekent fraude om ruim duizend manuscripten te stelen

Een Italiaanse man heeft zich jarenlang als anderen voorgedaan om ruim duizend manuscripten te kunnen stelen van auteurs als Margaret Atwood. Hij bekende schuld in een rechtbank in New York.

Filippo Bernardini werkte in Londen voor de Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster. De kennis die hij in de uitgeverswereld opdeed, gebruikte hij om van augustus 2016 tot januari 2021 de ongepubliceerde manuscripten van bekende en onbekende auteurs in handen te krijgen.

De dertigjarige man gebruikte valse e-mailadressen om zich voor te doen als uitgevers en literaire agenten. De diefstal stopte pas toen hij in januari vorig jaar werd aangehouden op een luchthaven in New York. Bernardini kan worden veroordeeld tot twintig jaar celstraf. De rechtbank maakt zijn straf op 5 april bekend.

Onder de honderden slachtoffers zijn naast de bestsellerauteur Margaret Atwood ook de Nederlandse schrijver Hanna Bervoets en acteur Ethan Hawke.

