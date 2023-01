Boek van prins Harry ligt vijf dagen voor releasedatum al in Spaanse schappen

De Spaanse versie van Spare, de autobiografie van de Britse prins Harry, was donderdag al in een aantal winkels in Spanje te koop. Het boek verschijnt officieel pas aanstaande dinsdag.

De biografie, die in Spanje En La Sombra heet, lag dus vijf dagen voor de officiële release al in de schappen. Toen de fout werd opgemerkt, zijn de exemplaren weer uit de winkels verwijderd. Het is onduidelijk of het een foutje was of dat het met opzet gebeurde.

Een woordvoerder van de verantwoordelijke uitgever Plaza y Janes Editores uit Barcelona zegt dat sommige boekhandels de gemaakte afspraken hebben geschonden. "Er lag een duidelijk lanceringsprotocol dat gecommuniceerd is naar alle klanten, zodat het boek niet voor de releasedatum op de markt zou worden gebracht."

In Spare vertelt Harry uitgebreid over zijn leven. Onder meer Sky News kreeg een kopie in handen. Dat Britse medium kon daardoor al melden dat Harry schrijft dat hij tijdens een ruzie fysiek is aangevallen door zijn broer William, dat hij in het leger 25 mensen doodde en dat hij door zijn familie werd aangemoedigd een nazikostuum te dragen.

2:31 Afspelen knop Prins Harry bezorgt royals pittige start van 2023: 'Nog niet zo erg geweest'

Aanbevolen artikelen