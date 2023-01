Iraanse cartoonist uit Amstelveen in Charlie Hebdo: 'Ik ben niet bang'

De Iraanse cartoonist Sanaz Bagheri (35), die nu vier jaar in Nederland woont, deed onlangs mee aan een cartoonwedstrijd van Charlie Hebdo. Haar spotprent van grootayatollah Ali Khamenei werd door het Franse satirische weekblad gepubliceerd, samen met andere cartoons over de protesten in Iran. De Iraanse regering reageerde met felle kritiek op Frankrijk. NU.nl sprak met Bagheri over haar werk en de protesten in Iran.

Hoe ben je begonnen met je werk als cartoonist?

"Vier jaar geleden zijn mijn man en ik uit Iran gevlucht. Wij hebben in Nederland asiel aangevraagd, en nu wonen wij in Amstelveen. Ik heb mezelf geleerd om cartoons te tekenen, maar pas in Nederland begon ik te werken als cartoonist. Ik wilde kunst maken om kritiek te uiten op de Islamitische Republiek Iran, omdat mensen daar niet in vrijheid kunnen leven."

"Vrijheid van meningsuiting bestaat niet in Iran, en vooral vrouwen worden onderdrukt. Zij moeten verplicht een hoofddoek dragen volgens de islamitische wetgeving die daar geldt, zelfs wanneer ze geen moslima zijn. Ook kunnen ze bijvoorbeeld niet aan het werk zonder toestemming van hun echtgenoot of voogd."

"Er worden nog zo veel meer vrouwenrechten geschonden in Iran. Daarom vind ik het belangrijk om me te blijven inzetten voor mensenrechten, en voornamelijk de vrouwen daar te steunen. Na de dood van Mahsa Amini, die vorig jaar door de religieuze politie werd vermoord omdat ze haar hidjab niet goed zou hebben gedragen, is er internationaal meer aandacht en steun voor vrouwen in Iran gekomen. Dat moeten we blijven volhouden."

De spotprent van Sanaz Bagheri over grootayatollah Ali Khamenei in de januari-editie van Charlie Hebdo. Foto: Sanaz Bagheri

Wat wil je zeggen met de spotprent die je naar Charlie Hebdo hebt gestuurd?

"Die staat symbool voor wat er nu in Iran gaande is. Khamenei probeert aan de macht te blijven door mensen bang te maken, demonstranten te vermoorden en de bevolking van hun vrijheid te beroven. Maar dat gaat hem uiteindelijk niet lukken. Hij zal door zijn eigen toedoen verdrinken in een zee van bloed."

"De mensen zijn niet bang en zullen blijven vechten voor hun rechten, net als ik. Dat probeer ik duidelijk te maken met een andere spotprent, waarop een standbeeld van de religieus leider met een strop om zijn armen aan een bebloede afgrond staat en door een zee van handen naar beneden wordt getrokken. Die handen staan voor de mensen die nu vechten voor hun leven, en voor een waardig bestaan in Iran."

En waarom besloot je die naar het Franse weekblad te sturen?

"Ik besloot om de eerste spotprent naar Charlie Hebdo te sturen omdat het satirische weekblad bekendstaat om zijn omstreden cartoons. Ik wist dat mijn werk een groot publiek zou bereiken als het werd gepubliceerd, en dat is nu ook gebeurd. Maar ik had niet verwacht dat ze mijn cartoon zouden selecteren. Dat was wel een grote verrassing. Ik ben er heel blij mee."

Wat vind je van de andere cartoons die door het Franse weekblad zijn gepubliceerd? Er zaten bijvoorbeeld ook een aantal tekeningen met seksueel expliciete scènes bij, die voor sommigen heel aanstootgevend zijn.

"Over het algemeen ben ik het niet eens met de seksueel getinte spotprenten. Sommige zijn ook best beledigend voor vrouwen, en daar sta ik niet achter. Ik denk dat er betere manieren zijn om de boodschap tegen onderdrukking over te brengen. Maar door ook deze spotprenten te publiceren, vraagt Charlie Hebdo aandacht voor de zaak. En de krant staat nu eenmaal bekend om haar omstreden cartoons, dus in die zin heeft het wel iets bereikt."

Een andere prent van Sanaz Bagheri over de situatie in Iran. Foto: Sanaz Bagheri

Nu heeft de Iraanse regering kritiek geuit op de spotprenten. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei zelfs dat dit niet zonder gevolgen zou blijven. Hoe kijk je daar tegenaan?

"Dat de Iraanse regering hier fel op reageert, laat alleen maar zien hoe belangrijk het is om deze spotprenten te publiceren. Charlie Hebdo richt zich op de dictatuur in Iran. Ze willen laten zien dat ze achter de Iraanse bevolking staan en de demonstraties steunen."

"De Iraanse regering is bang voor nog meer protesten, ook vanuit de internationale gemeenschap. Daarom reageren ze op die manier. Ze onderdrukken mensen in Iran, staan hen niet toe om hun mening te uiten en denken dat ze hetzelfde kunnen doen bij mensen in andere landen. Maar dat kunnen ze niet. Het religieuze regime heeft niet het recht om andere landen de les te lezen over de manier waarop meningen worden geuit."

En weerhoudt het jou ervan om je werk te blijven doen?

"Nee. Ik ben niet bang en voel me hier veilig. Zolang ik me kan herinneren, heb ik gestreden voor mensenrechten en tegen de onderdrukking in Iran. Mijn kunst is gebaseerd op de waarheid, en daar zou ik niet bang voor moeten zijn."

Een cartoon over Mahsa Amini. Haar dood was vorig jaar het startsein voor de protesten in Iran. Foto: Sanaz Bagheri

Denk je dat er vanuit andere landen genoeg wordt gedaan om bewustwording van de situatie in Iran te creëren?

"Ik zie wel dat in Nederlandse media veel wordt geschreven over Iran. Maar ik denk dat we altijd meer kunnen doen om bewustwording te creëren."

"Ook kunnen landen in het Westen meer doen om de Iraniërs bij te staan in hun strijd. Ze zouden Iraanse ambassadeurs kunnen aanspreken op de wreedheden die het regime uitvoert. Daarnaast kunnen mensen zoals jij en ik een brief schrijven aan hun regering om Iraanse ambassades in andere landen te sluiten. Zo ontstaat er meer druk op het regime in Iran."

"Verder vind ik het belangrijk om Iraanse demonstranten, activisten en organisaties aan het woord te laten. Zij kunnen je vertellen over wat daar echt gaande is. Er zijn bijvoorbeeld ook genoeg Iraanse moslims die tegen de Iraanse regering vechten, en die zou je dan ook moeten spreken. De meeste Iraniërs hebben geen probleem met de islam en moslims. Wat er in Iran gebeurt, moet daarom niet worden gezien als een strijd tegen de islam."

