Cabaretier Guido Weijers neemt in 2023 sabbatical: 'Ik mag even terug naar nul'

Guido Weijers neemt komend jaar vrij, zo vertelde de 45-jarige cabaretier vrijdagochtend in het tv-programma Koffietijd. "Vanaf 1 januari mag ik even terug naar nul en zelf weer beslissen wat ik belangrijk vind. Ik kan m'n tijd maar één keer uitgeven", zegt hij.

Plannen om bijvoorbeeld te gaan reizen heeft Weijers nog niet. "Mijn opdracht is juist om daar geen antwoord op te hebben. Misschien vertrek ik op 4 januari naar Mexico of Nieuw-Zeeland. Misschien ga ik een huis verbouwen. Of slapen. Mijn grootste opdracht is om die agenda even leeg te hebben, zodat nog echt alles mogelijk is."