Van de Sex Pistols tot Bella Hadid: iedereen omarmde Vivienne Westwood

"Mijn klanten zijn de beste reclameborden voor mijn kleding", zei de donderdag op 81-jarige leeftijd overleden ontwerpster Vivienne Westwood. De Britse was een van de grondleggers van de punkstijl in de jaren zeventig en werd zo wereldberoemd. De punkinvloeden vervaagden, maar dankzij sterren als Pamela Anderson, Timothée Chamalet en Bella Hadid bleef Westwood tot haar dood bepalend in de modewereld.

Aanvankelijk lijkt Vivienne Westwood een veilig leven tegemoet te gaan. Ze werkt als basisschoollerares in een klein Brits plaatsje en is al sinds haar 21e getrouwd.

Tot ze kunstenaar, muzikant en kledingontwerper Malcolm McLaren ontmoet. Hij inspireert Westwood, die dan al sieraden maakt, om ook kleding te ontwerpen. McLaren gaat aan de slag als manager van de punkband de Sex Pistols. Het liefdeskoppel maakt samen de kleding voor de leden, en zo ontpopt Westwood zich als grondlegger van de kledingstijl die bij de subcultuur punk hoort, met gescheurde broeken, kapotte shirts, veiligheidsspelden en kettingen.

Iconen uit de punkwereld omarmen de kleding van de Britse. "Haar kleding shockeerde en lokte reacties uit, maar inspireerde ook tot verandering", schrijft punkzangeres Viv Albertine in haar memoires. Een voorbeeld is een gescheurd shirt met een print van de Britse koningin Elizabeth erop. De dit jaar ook overleden vorstin is daarop te zien met een veiligheidsspeld door haar lip.

Als de Sex Pistols eind jaren zeventig uit elkaar gaan, is Westwood haar voornaamste inspiratie kwijt. Ze laat de punk los en begint kleding te maken die is geïnspireerd op de middeleeuwen, met veel korsetten, wijde jurken en lange handschoenen.

Vivienne Westwood met haar echtgenoot Malcolm McLaren in 1981. Foto: Getty Images

Kritiek op niet-duurzame kleding

Westwood vindt het belangrijk om haar politieke voorkeuren te laten zien in haar ontwerpen en shows. De ontwerpster wijdt collecties en modeshows aan thema's als klimaatverandering, mensenrechten en groene energie. Haar kleding bestaat mede om die reden voornamelijk uit duurzame materialen. "Koop niet te veel. Kies je kleding zorgvuldig uit en zorg ervoor dat het lang meegaat", is een van haar bekende adviezen.

Kritiek is er ook: volgens Eluxe Magazine verloochent Westwood haar eigen waarden. Ze brengt zo'n negen collecties per jaar uit, terwijl de meeste ontwerpers er jaarlijks twee maken. Dat zou niet overeenkomen met haar advies om minder te kopen. Daarnaast zouden minder duurzame materialen als viscose en polyester in haar kleding gebruikt worden. En bovendien zou een deel van de kleding worden gemaakt in China.

Westwood besluit hierop samen te gaan werken met de non-profitorganisatie Farm not Factories. Ze brengen een collectie uit die is gemaakt van organisch katoen.

Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in een jurk van Vivienne Westwood. Foto: Getty Images

Jurk uit Sex and the City uitverkocht

Begin jaren negentig geldt de ontwerpster als een van de bekendste in de modewereld. Ze groeit zelf ook uit tot popcultuuricoon, mede dankzij alle sterren die haar ontwerpen dragen. Pamela Anderson, Angelina Jolie, Jennifer Aniston: er is bijna geen celebrity te vinden die geen Westwood in de kast heeft hangen.

Op elke rode loper komt wel een ontwerp van haar voorbij. Die overigens ook door mannen worden gedragen, want veel van Westwoods kleding is genderfluïde.

Ook op het witte doek zijn de jurken van Westwood te zien. In de eerste Sex and the City-film past hoofdpersonage Carrie Bradshaw voor een Vogue-shoot meerdere trouwjurken, waaronder een van de Britse ontwerper. Bradshaw krijgt de Westwood-jurk van haar cadeau en draagt die in meerdere scènes. Na het verschijnen van de film is de trouwjurk ook online verkrijgbaar. Binnen een paar uur zijn alle exemplaren verkocht.

Vivienne Westwood wordt in 1997 met enthousiasme ontvangen door de modellen in haar modeshow. Foto: Getty Images

Gen Z loopt weg met Westwood

De kleding van Westwood blijft tot haar dood onverminderd populair. Dat komt ook doordat de nieuwe generatie sterren graag haar ontwerpen draagt. Zendaya, Dua Lipa, Timothée Chamalet en muze Bella Hadid: allemaal worden ze regelmatig gespot in een Westwood-ontwerp (dat waarschijnlijk al voor hun geboorte is gemaakt).

De gen Z-generatie (geboren tussen 1997 en 2012) loopt weg met Westwood. Via TikTok is te zien dat er een jacht is ontstaan op een parelketting (een 'choker', die strak om de nek zit) die de ontwerpster in 1990 op de markt bracht.

Kleding uit de jaren negentig is anno 2022 weer populair en daarom willen veel jonge modeliefhebbers een tweedehands item van Westwood bemachtigen. Maar voor een korset leg je algauw een paar duizend euro neer, terwijl de ketting beter betaalbaar is.

Westwoods overlijden zal in elk geval niet het einde van haar kleding betekenen. Ze was zelfs op 81-jarige leeftijd nog actief als ontwerpster en de vraag naar haar kleding in (tweedehands) winkels zal na haar dood alleen nog maar groter worden.

"Er bestaat een eeuwenoud idee dat artiesten in hun jongere jaren nog veel energie hebben en saai worden als ze ouder zijn", zei de destijds zeventigjarige Westwood in 2011 tegen W Magazine. "Zo zie ik het niet. Kijk maar naar een koelkast: je moet boodschappen blijven doen om die vol te houden."

