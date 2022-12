Leids Cabaret Festival gaat niet door vanwege gebrek aan goede deelnemers

De 44e editie van het Leids Cabaret Festival, een van de vier grote cabaretfestivals van Nederland, gaat niet door. De competitie zou in februari 2023 plaatsvinden. Maar de organisatie stelt dat er dit jaar te weinig goede deelnemers zijn gevonden.

De organisatie, die het besluit "met een knoop in onze maag en pijn in ons hart" heeft genomen, plaatste een verklaring over het besluit op de website van het festival.

"Het Leids Cabaret Festival streeft ernaar om jonge cabaretiers/comedians die klaar zijn voor een volgende stap in een bestaan als onafhankelijk theatermaker, te ondersteunen en ze dat laatste zetje te geven daar waar het kan", meldt het bestuur. "Dat wil niet zeggen dat alle deelnemers een directe overstap maken naar een professionele carrière. Maar bij ons moet het idee bestaan dat dat in potentie mogelijk is, en dat we nieuwsgierig zijn naar de professionele ontwikkeling van iemand binnen het festivaltraject en daarna."

Die kandidaten zijn dit jaar niet gevonden. "We willen corona niet overal de schuld van geven", stelt de organisatie. "Ook de tijdgeest verandert. Daarom zullen we ons beraden op de functie van het Leids Cabaret Festival in deze tijd en hoe wij onze rol daarin zien. Cabaret in al zijn vormen, het begeleiden van talent, eigenzinnige types op onze kar laden; daar ligt onze bezieling."

Het Leids Cabaret geldt als een van de belangrijkste springplanken voor jong cabarettalent. Het evenement werd in 1978 voor het eerst georganiseerd. Sindsdien heeft het Leids Cabaret Festival verschillende cabaretiers voortgebracht, onder wie Najib Amhali, Paulien Cornelisse, Dolf Jansen en Sanne Wallis de Vries.

