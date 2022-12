Frank Lammers volgend jaar te zien als kerstman in nieuwe Ziggo Dome-show

Frank Lammers gaat de kerstman spelen in een nieuwe show die volgend jaar op 23 en 24 december te zien is in de Ziggo Dome, vertelt de acteur donderdag in De Telegraaf. Lammers spreekt van een 'spektakel in winterse sfeer'.

"De kerstman zal er ook zingend te zien zijn, met allerlei songs die passen in het kerstverhaal", vertelt de vijftigjarige acteur, die al eerder een kerstliedje uitbracht en ook te zien is in een feestdagenreclame van een bekende supermarkt. "Het wordt magisch, winters, sfeervol en een over de top kerstfeest."

Lammers zal muzikaal worden begeleid door het Metropole Orkest. Het verhaal draait om een uitgebluste kerstman, legt de acteur uit.

"Hij heeft geen zin meer in alles wat met Kerstmis te maken heeft. Hij zit op de bank, is chagrijnig en wordt aan de lopende band lastiggevallen door zijn ex-vrouw, de buurman en kinderen die allemaal iets van hem willen. Totdat iets hem de ogen opent, waardoor alles verandert."

