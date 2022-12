Première van toneelstuk Familiespel gaat niet door na val hoofdrolspeler

De première van tragikomedie Familiespel, die voor maandagavond gepland stond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, is geannuleerd. Acteur Mark Rietman is zondag in de buurt van zijn huis gevallen en kan daardoor nu niet spelen.

"Mark Rietman (tweede van links op foto) is ongelukkig ten val gekomen en heeft, naar net blijkt, twee breuken bij zijn ruggenwervel opgelopen. Op advies van de dokter mag hij niet spelen", schrijft de schouwburg in een mail aan mensen die een kaartje hebben.

Schouwburgmedewerkers zijn momenteel bezig om het publiek ook per telefoon van de annulering op de hoogte te stellen.

De komende weken reist de voorstelling door het land. Zo staan er komende week shows gepland in onder meer Weert en Waalwijk. Het is nog niet duidelijk of deze voorstellingen ook niet doorgaan.

Familiespel is geschreven door Marijke Schermer. De personages worden gespeeld door vier acteurs met dubbelrollen; ze spelen behalve de volwassenen ook de kinderen.

