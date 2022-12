Cabaretière Tineke Schouten (68) krijgt VSCD-prijs voor gehele oeuvre

Delen via E-mail

Tineke Schouten heeft donderdagavond de VSCD Oeuvreprijs, de award voor een prominente Nederlandse podiumkunstenaar, ontvangen. De cabaretière kreeg de prijs na afloop van haar 25e jubileumshow Dubbel uit handen van VSCD-bestuursvoorzitter Gea Zantinge en presentator André van Duin.

Schouten is "een unieke, vaste, constante factor in het Nederlandse theaterlandschap gebleken", zegt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

De 68-jarige cabaretière heeft 25 voorstellingen en ruim 5.500 shows op haar naam staan. "Tineke Schouten is een vakvrouw die in Nederland geen gelijke kent", stelt de vereniging. "Ze heeft een bijzonder vast en trouw publiek weten op te bouwen en in totaal zijn haar voorstellingen bezocht door meer dan vier miljoen bezoekers."