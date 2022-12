Ricky Gervais komt in februari naar AFAS Live

Ricky Gervais treedt op 9 februari op in AFAS Live in Amsterdam. Dat meldt organisator MOJO maandag.

Het optreden van de Britse komiek in Nederland is onderdeel van zijn Armageddon-tour. Daarmee trekt hij door Europa en Noord-Amerika. De kaartverkoop start op 16 december om 10.00 uur via Ticketmaster.

De 61-jarige Gervais is de bedenker en hoofdrolspeler van de comedyserie The Office, die later een Amerikaanse remake kreeg. Ook is hij schrijver en hoofdrolspeler van series als Extras en After Life.

Twee van zijn eerdere shows zijn via Netflix te zien. De recentste daarvan is SuperNature, die in mei verscheen.

