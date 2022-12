Japins boek Vaslav mag niet meer in Rusland: 'Deze lhbtiq+-wet is groot gevaar'

Ruim tien jaar lang probeerde Arthur Japin zijn boek Vaslav in Rusland op de markt te krijgen. Maar door de nieuw ingevoerde lhbtiq+-wet is de vertaling definitief van de baan. In het boek worden twee mannen verliefd op elkaar. En dat is nu verboden 'promotie' van homoseksualiteit. "Er staat geen onvertogen woord in dat hele boek", zegt Japin in gesprek met NU.nl.

De Russische vertaling van Japins boek kende tegenslag na tegenslag. De auteur vermoedt dat de eerste vertaalster de klus niet klaarde, omdat ze zenuwachtig werd van zijn publieke uitingen. Japin was destijds al uitgesproken over het gebrek aan mensenrechten in Rusland.

In 2013 werd namelijk al een wet ingevoerd die het verbood kinderen te informeren over de lhbtiq+-gemeenschap. Japin schreef hier een open brief over en maakte een televisieprogramma, waarop hij terugblikt in zijn nieuwste boek Mijn verzonnen familie.

"De vertaalster was al zo lang met Vaslav bezig. Toen we doorvroegen hoe het ervoor stond, kregen we het verhaal dat haar computer was gecrasht. Van uitstel kwam uiteindelijk afstel", vertelt Japin over de vrouw, wiens naam hij uit veiligheidsoverwegingen niet noemt.

Vaslav, een roman over het leven van Vaslav Nijinsky, verschijnt al in 2010. In het boek wordt een homoseksuele relatie van de balletdanser beschreven. Er zijn door de jaren heen twee vertalers met het boek bezig geweest.

De tweede vertaalster had in haar thuisland problemen met de autoriteiten, want door haar beroep lag ze onder een vergrootglas. Zij was daarom niet in staat de vertaling af te ronden. Ze stuurde Japin nog berichten om zich te verontschuldigen voor het onafgemaakte werk. "Maar alles verbleekt bij de ellende die mensen zoals zij meemaken daar", vindt de schrijver.

Wat houdt de anti-lhbtiq+-wet precies in? Sinds 2013 was het 'promoten' van lhbtiq+-relaties al verboden in het bijzijn van kinderen. Dat geldt nu overal.

Hieronder vallen uitingen online, in media, films of boeken en in het openbaar. Zo wordt het illegaal voor stellen van hetzelfde geslacht om in het openbaar affectie te tonen.

Mensen die dingen doen die worden beschouwd als een poging homoseksualiteit te promoten, kunnen onder deze nieuwe wet een boete krijgen.

'Dat is daar helemaal uit den boze'

Volgens Japin had zijn boek met de wet uit 2013 nog met een waarschuwingssticker alleen aan meerderjarigen kunnen worden verkocht. Met de nieuwe wet is ook dat nu onmogelijk. Het 'promoten' van iets anders dan heteroseksuele relaties is niet alleen strafbaar meer naar kinderen toe, maar mag überhaupt niet meer. Schrijven dat een meisje verliefd wordt op haar beste vriendin is volgens de Russische maatstaven reclame maken voor niet-traditionele relaties.

"Er staat geen onvertogen woord in dat hele boek", zegt Japin. "Maar in Vaslav wordt een relatie tussen twee mannen als normaal beschreven en dat is daar natuurlijk helemaal uit den boze." Uitgeverijen lopen het risico op een boete van omgerekend zo'n 75.000 euro als ze toch iets publiceren dat in strijd is met die wet.

Rusland is niet het enige land waar de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap onder druk staan. Japin ondervond ook problemen met Bulgarije. Zijn boek Kolja, waarin componist Pyotr Tschaikovsky een homoseksuele relatie heeft, zou vertaald worden. Maar de Bulgaarse vertaalster ging niet akkoord met het overnemen van het homoseksuele aspect van het verhaal. Zij is toen door de uitgever van de vertaling afgehaald.

'De lhbtiq+-gemeenschap kan geen kant meer op'

Hoewel Japin baalt dat de Russische vertaling van Vaslav er na al die jaren niet komt, is dat voor hem bijzaak. Hij maakt zich vooral zorgen om de situatie van de lhbtiq+-gemeenschap in Rusland. "Ze waren al in het nauw gedreven en nu kunnen ze helemaal geen kant meer op. Het grote gevaar van deze wet is dat niet duidelijk is wat onder propaganda valt. Dat kan al hand in hand lopen zijn, al denk ik dat niemand dat daar nog in z'n hoofd haalt."

In elk land is het belangrijk dat mensen zich kunnen herkennen in verhalen van boeken en films, vindt Japin. "Zeker als je al in het nauw zit, is dat belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Maar deze wet gaat nog zo veel verder. Je lokt hiermee discriminatie uit. Het merendeel van het Russische volk staat niet welwillend tegenover homoseksualiteit. En door deze wet kunnen homoseksuelen door hun omgeving worden aangegeven."

Aanbevolen artikelen