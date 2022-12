Nachten doorwerken: zo maken ze Disneyland Paris en de Efteling winterklaar

Een gigantische kerstboom van 24 meter hoog, vijftienduizend kerstornamenten en sneeuwvlokjes die naar beneden dwarrelen: de Efteling en Disneyland Paris hebben ook dit jaar hun parken winterklaar gemaakt. Een gezellige (kerst)sfeer creëren kost tijd en een hoop werk. Wat komt erbij kijken en hoe gaat het er achter de schermen aan toe?

Als de pompoenen nog maar net de deur uit zijn, zet Disneyland Paris de kerstbomen alweer neer. In tien dagen tijd moet het resort worden omgetoverd tot een kerstparadijs. "Als de parken na Halloween sluiten, gaan we vanaf middernacht aan de slag met het decoreren. Sommige dagen zijn we tot vijf uur 's ochtends bezig", vertelt showdirecteur Emanuel Lenormand aan NU.nl.

Gelukkig hoeven de kerstbomen, ornamenten en lichtjes niet van ver te komen. Op het terrein van het attractiepark staan verschillende gebouwen, waaronder een grote opslagruimte. Al het decoratiemateriaal - dat speciaal voor Disneyland is ontworpen - wordt daar bewaard.

Bij de Efteling slaan ze Halloween over en nemen ze voor het transformeren van het attractiepark iets meer tijd dan hun Franse collega's. Het Nederlandse park spreekt ook niet van een kerstthema, maar van een winterthema. "Vanaf begin oktober tot half november zijn we druk met de voorbereidingen voor de Winter Efteling", zegt woordvoerder Steven van Gils.

In zo'n zes weken tijd wordt het attractiepark met 475 dennenbomen, 1,5 kilometer aan kerstslingers en 10 kilometer aan lichtsnoeren in winterse sferen gebracht. Maar ook met besneeuwde daken, een schaatsbaan, vreugdevuren waar je omheen kunt zitten en een kerstmarkt waar je onder meer een stroopwafel of een latte macchiato met gemberkoeksmaak kunt halen. Net als bij Disneyland Paris vindt een groot deel van die voorbereidingen, zoals het besneeuwen van daken, na sluitingstijd plaats.

Aan het decoreren gaat een maandenlange voorbereiding vooraf

Beide attractieparken zijn voordat het decoreren kan beginnen al het hele jaar bezig met de voorbereidingen. "In die tijd bedenken we een nieuw thema voor het volgende jaar. Daarbij maken we gebruik van de feedback van onze bezoekers. We vragen ze welke decoraties en entertainment zij in het nieuwe jaar graag terugzien", zegt de Franse showdirecteur. Ook de Efteling is het hele jaar bezig met de vraag hoe de volgende wintereditie eruit moet gaan zien.

Voor de Efteling is het de 24e keer dat het park tot winterparadijs wordt omgetoverd. Disneyland Paris doet dat voor de dertigste keer. Het is dus lastig om niet te veel in herhaling te vallen.

"Natuurlijk loop je weleens vast", zegt Lenormand. "Daarom houd ik brainstormsessies met mijn collega's die verantwoordelijk zijn voor Halloween of Valentijn. We nodigen ook andere collega's uit, zoals lichttechnici of kostuumontwerpers om ideeën uit te wisselen. In totaal werken we met drie- tot vierhonderd personen aan het proces. Dankzij goed teamwork lukt het ons elk jaar weer."

Bekende personages in het park, zoals Holle Bolle Gijs, krijgen tijdens de Winter Efteling een sjaal om.

Bezoekers hebben meer dan ooit zin in een leuk uitje

Naast de decoraties wordt veel aandacht besteed aan entertainment. In de Efteling is het bekende Sprookjesbos 's avonds verlicht en wordt iedere dag afgesloten met een kleurrijke watershow. Bekende personages in het park, zoals Holle Bolle Gijs en Langnek, krijgen voor de gelegenheid een sjaal en oorwarmers.

Het hoogtepunt van het entertainmentprogramma in Disneyland Paris is Mickey's Dazzling Christmas Parade. "Tussen de eerste ideeën en de uiteindelijke parade zit vier jaar aan voorbereiding", zegt Lenormand. "Onze bezoekers vinden het prachtig. Maar wat ze niet weten, is dat er heel veel werk zit in de techniek, choreografie, casting, veiligheid en kostuums."

Zowel de Efteling als Disneyland Paris ziet dat bezoekers speciaal komen voor de gezellige sfeer, al willen de parken geen concrete cijfers met NU.nl delen. Ook merken ze dat mensen na de coronapandemie meer dan ooit zin hebben in een leuk uitje. En dat maakt al het harde werk de moeite waard. Lenormand: "Je wil natuurlijk dat alles goed loopt en daar komt een bepaalde spanning bij kijken. Maar het is vooral leuk. Ik doe dit werk al 34 jaar en geen dag is hetzelfde in Disneyland Paris."

